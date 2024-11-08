Еще одна партия Молдовы не признала итоги выборов

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Партия «Будущее Молдовы» отказалась принимать итоги выборов президента в стране
Партия «Будущее Молдовы» отказалась принимать итоги выборов президента в стране Фото:

Партия «Будущее Молдовы» не признала итоги выборов президента и референдума об интеграции в Евросоюз. Об этом сообщили журналисты. 

«Партия „Будущее Молдовы“, от которой выдвигался в президенты бывший премьер Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты президентских выборов и референдума», — передает РИА «Новости». Причиной непризнания итогов мероприятия в партии назвали массовые нарушения. 

Второй тур выборов в Молдавии прошел 3 ноября. В нем участвовали 1 697 019 избирателей. В своем материале URA.RU рассказало о стычках и массовых нарушениях во время молдавских выборов.

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Партия «Будущее Молдовы» не признала итоги выборов президента и референдума об интеграции в Евросоюз. Об этом сообщили журналисты.  «Партия „Будущее Молдовы“, от которой выдвигался в президенты бывший премьер Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты президентских выборов и референдума», — передает РИА «Новости». Причиной непризнания итогов мероприятия в партии назвали массовые нарушения.  Второй тур выборов в Молдавии прошел 3 ноября. В нем участвовали 1 697 019 избирателей. В своем материале URA.RU рассказало о стычках и массовых нарушениях во время молдавских выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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