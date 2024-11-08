Власти Подмосковья хотят отобрать землю у самого богатого человека в России

Министерство имущественных дел Московской области планирует изъять более 100 гектар в Клинском районе у компании «Армада», бенефициаром которой является холдинг «Интеррос» самого богатого человека в России Владимира Потанина, говорится в картотеке арбитражных дел. Отмечается, что это уже второй участок компании, становящийся предметом разбирательства в суде.
«Министерство имущественных дел Московской области просит арбитражный суд региона изъять у подконтрольной холдингу „Интеррос“ компании „Армада“ 119 гектар в Клинском районе», — передает РБК информацию из картотеки арбитражных дел. Не уточняется причина такого решения.
Иск назначен к разбирательству в сентябре 2024 года. Исковое заявление было подано в июле. Заседание по нему пройдет в середине декабря.
Согласно информации, представленной Росреестром, земельный участок площадью приблизительно 120 гектаров расположен на территории Нудольского сельского поселения в северо-западной части Московской области. Он классифицируется как земля сельскохозяйственного назначения. С 2017 года данный участок принадлежит компании «Армада». До перехода к ней участок числился за ООО «Базис», одним из владельцев которого является «Армада».
Совладелец компании «Норильский никель» Владимир Потанин является самым богатым человеком в России. За последний год его состояние увеличилось на 1,18 миллиарда долларов, достигнув отметки в 32,2 миллиарда долларов.
Ранее Арбитражный суд Московской области уже постановлял изъять у холдинга Потанина земельный участок площадью 85,5 гектара в Клинском районе. Тогда причиной являлось то, что участок использовался с нарушением действующего законодательства.
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