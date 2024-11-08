Эксперт обвинила молоко в резком подорожании сливочного масла

Глава Petrova 5 Consulting: масло подорожало из-за роста цен на сырое молоко
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Цены на сливочное масло выросли из-за подорожания сырого молока для его изготовления
Цены на сливочное масло выросли из-за подорожания сырого молока для его изготовления Фото:
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За три квартала 2024 года производство сырого молока выросло на 3,1%, также максимум на 14,6% выросло производство молочных продуктов. Однако последнее привело к нехватке сырого молока и его резкому подорожанию, что значительно повысило цены на сливочное масло. Об этом сообщила зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты, основатель Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

За последние девять месяцев 2024 года наблюдался рост производства молочных продуктов в России. Так, производство питьевого молока увеличилось на 5%, сливочного масла — на 1,6%, творога — на 7,6%. Кроме того, производство кисломолочных продуктов выросло на 4,5%, а объемы мороженого — на 14,6%.

«А когда растет объем производства, естественно, требуется сырое молоко», — передает «Известия»»» слова Петровой. Она отметила, что цены на сырое молоко за год выросли на 21%, что привело к росту цен на сливочное масло.

В 2023 году стоимость сырого молока, напротив , показала значительное падение. «Это было связано с накопившимися остатками сухого молока и сухой сыворотки. Такая ситуация привела к резкому падению цен на молоко-сырье», — поясняет специалист. Она добавила, что в конце 2023 года стоимость на молоко начали восстанавливаться, в сентябре 2024 года средняя цена за литр этого продукта составляет 35–38 рублей без НДС.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что в РФ средняя цена на сливочное масло за период октября выросла на 5,1%. Теперь килограмм этого продукта можно купить за 1 074,2 рубля. 

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За три квартала 2024 года производство сырого молока выросло на 3,1%, также максимум на 14,6% выросло производство молочных продуктов. Однако последнее привело к нехватке сырого молока и его резкому подорожанию, что значительно повысило цены на сливочное масло. Об этом сообщила зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты, основатель Petrova 5 Consulting Марина Петрова. За последние девять месяцев 2024 года наблюдался рост производства молочных продуктов в России. Так, производство питьевого молока увеличилось на 5%, сливочного масла — на 1,6%, творога — на 7,6%. Кроме того, производство кисломолочных продуктов выросло на 4,5%, а объемы мороженого — на 14,6%. «А когда растет объем производства, естественно, требуется сырое молоко», — передает «Известия»»» слова Петровой. Она отметила, что цены на сырое молоко за год выросли на 21%, что привело к росту цен на сливочное масло. В 2023 году стоимость сырого молока, напротив , показала значительное падение. «Это было связано с накопившимися остатками сухого молока и сухой сыворотки. Такая ситуация привела к резкому падению цен на молоко-сырье», — поясняет специалист. Она добавила, что в конце 2023 года стоимость на молоко начали восстанавливаться, в сентябре 2024 года средняя цена за литр этого продукта составляет 35–38 рублей без НДС. Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что в РФ средняя цена на сливочное масло за период октября выросла на 5,1%. Теперь килограмм этого продукта можно купить за 1 074,2 рубля. 
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