Эксперт обвинила молоко в резком подорожании сливочного масла

За три квартала 2024 года производство сырого молока выросло на 3,1%, также максимум на 14,6% выросло производство молочных продуктов. Однако последнее привело к нехватке сырого молока и его резкому подорожанию, что значительно повысило цены на сливочное масло. Об этом сообщила зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты, основатель Petrova 5 Consulting Марина Петрова.
За последние девять месяцев 2024 года наблюдался рост производства молочных продуктов в России. Так, производство питьевого молока увеличилось на 5%, сливочного масла — на 1,6%, творога — на 7,6%. Кроме того, производство кисломолочных продуктов выросло на 4,5%, а объемы мороженого — на 14,6%.
«А когда растет объем производства, естественно, требуется сырое молоко», — передает «Известия»»» слова Петровой. Она отметила, что цены на сырое молоко за год выросли на 21%, что привело к росту цен на сливочное масло.
В 2023 году стоимость сырого молока, напротив , показала значительное падение. «Это было связано с накопившимися остатками сухого молока и сухой сыворотки. Такая ситуация привела к резкому падению цен на молоко-сырье», — поясняет специалист. Она добавила, что в конце 2023 года стоимость на молоко начали восстанавливаться, в сентябре 2024 года средняя цена за литр этого продукта составляет 35–38 рублей без НДС.
Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что в РФ средняя цена на сливочное масло за период октября выросла на 5,1%. Теперь килограмм этого продукта можно купить за 1 074,2 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.