Запад хочет вернуть российских ученых в ЦЕРН, используя неофициальную схему

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Ученые из России не будут работать в ЦЕРН по двойным стандартам, заявил Михаил Ковальчук
Ученые из России не будут работать в ЦЕРН по двойным стандартам, заявил Михаил Ковальчук Фото:

Западные страны предложили ученым из России продолжить работу в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), получив при этом статус международного сотрудника Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что по такой схеме страна не будет работать с Западом. 

«После начала специальной военной операции наши бывшие партнеры начали ограничивать наше участие в совместных проектах и выталкивать из ЦЕРНа. <...> „При этом предложили, чтобы все российские сотрудники, ранее работавшие в ЦЕРН, вернулись в свои родные институты в Россию и зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне“, — заявил Ковальчук. Информацию передает РИА „Новости“.

Михаил Ковальчук добавил, что российским ученым далее предложили с международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН. Однако подобного не будет, потому что Россия не станет работать по двойным стандартам. 

Представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что, начиная с 30 ноября 2024 года, организация прекратит взаимодействие с порядка 500 специалистами, связанными с Россией. В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ЦЕРН носят политический характер и являются категорически неприемлемыми. Она подчеркнула, что военно-политическая ситуация в мире не должна влиять на продвижение научного прогресса.

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Западные страны предложили ученым из России продолжить работу в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), получив при этом статус международного сотрудника Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что по такой схеме страна не будет работать с Западом.  «После начала специальной военной операции наши бывшие партнеры начали ограничивать наше участие в совместных проектах и выталкивать из ЦЕРНа. <...> „При этом предложили, чтобы все российские сотрудники, ранее работавшие в ЦЕРН, вернулись в свои родные институты в Россию и зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне“, — заявил Ковальчук. Информацию передает РИА „Новости“. Михаил Ковальчук добавил, что российским ученым далее предложили с международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН. Однако подобного не будет, потому что Россия не станет работать по двойным стандартам.  Представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что, начиная с 30 ноября 2024 года, организация прекратит взаимодействие с порядка 500 специалистами, связанными с Россией. В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ЦЕРН носят политический характер и являются категорически неприемлемыми. Она подчеркнула, что военно-политическая ситуация в мире не должна влиять на продвижение научного прогресса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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