«Известия»: об окончании действия ОСАГО будут напоминать через Госуслуги

08 ноября 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Ожидается, что функция заработает в 2025 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Об этом сообщил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. «НСИС совместно с Минцифры разрабатывает функционал. Он будет напоминать гражданам об окончании ОСАГО через портал „Госуслуги“», — рассказал «Известиям» Галушин. По данным Галушина, эта функция заработает в 2025 году. Он пояснил, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса, особенно если у водителя было несколько ДТП — страховщик в этом случае не считать нужным продлевать действие полиса. В России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Эксперимент с помощью камер на дорогах продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через «Госуслуги» — первое время без штрафа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Об этом сообщил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. «НСИС совместно с Минцифры разрабатывает функционал. Он будет напоминать гражданам об окончании ОСАГО через портал „Госуслуги“», — рассказал «Известиям» Галушин. По данным Галушина, эта функция заработает в 2025 году. Он пояснил, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса, особенно если у водителя было несколько ДТП — страховщик в этом случае не считать нужным продлевать действие полиса. В России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Эксперимент с помощью камер на дорогах продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через «Госуслуги» — первое время без штрафа.