«Известия»: об окончании действия ОСАГО будут напоминать через Госуслуги

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Ожидается, что функция заработает в 2025 году Фото:

Об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Об этом сообщил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

«НСИС совместно с Минцифры разрабатывает функционал. Он будет напоминать гражданам об окончании ОСАГО через портал „Госуслуги“», — рассказал «Известиям» Галушин.

По данным Галушина, эта функция заработает в 2025 году. Он пояснил, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса, особенно если у водителя было несколько ДТП — страховщик в этом случае не считать нужным продлевать действие полиса.

В России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Эксперимент с помощью камер на дорогах продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через «Госуслуги» — первое время без штрафа.

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Об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Об этом сообщил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. «НСИС совместно с Минцифры разрабатывает функционал. Он будет напоминать гражданам об окончании ОСАГО через портал „Госуслуги“», — рассказал «Известиям» Галушин. По данным Галушина, эта функция заработает в 2025 году. Он пояснил, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса, особенно если у водителя было несколько ДТП — страховщик в этом случае не считать нужным продлевать действие полиса. В России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Эксперимент с помощью камер на дорогах продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через «Госуслуги» — первое время без штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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