«Известия»: об окончании действия ОСАГО будут напоминать через Госуслуги

Об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Об этом сообщил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.
«НСИС совместно с Минцифры разрабатывает функционал. Он будет напоминать гражданам об окончании ОСАГО через портал „Госуслуги“», — рассказал «Известиям» Галушин.
По данным Галушина, эта функция заработает в 2025 году. Он пояснил, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса, особенно если у водителя было несколько ДТП — страховщик в этом случае не считать нужным продлевать действие полиса.
В России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Эксперимент с помощью камер на дорогах продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через «Госуслуги» — первое время без штрафа.
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