Число жертв пожара в центре Петербурга увеличилось в четыре раза

СК РФ: в крупном пожаре в Петербурге погибли четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди погибших в пожаре в Петербурге есть ребенок
Среди погибших в пожаре в Петербурге есть ребенок Фото:

В результате крупного пожара в трехкомнатной квартире в Центральном районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Ранее говорилось об одном погибшем мужчине. Информацию передали в Следственном комитете России. 

«В результате пожара в коммуналке на 5-ой Советской погибли четыре человека, в том числе ребенок», — заявили в СК РФ, информацию передает telegram-канал «78 — Новости». Ранее среди жертв значился один человек. Также пострадали четверо человек, о полной ликвидации пожара не сообщается. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Центрального района держит расследование на контроле. 

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В результате крупного пожара в трехкомнатной квартире в Центральном районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Ранее говорилось об одном погибшем мужчине. Информацию передали в Следственном комитете России.  «В результате пожара в коммуналке на 5-ой Советской погибли четыре человека, в том числе ребенок», — заявили в СК РФ, информацию передает telegram-канал «78 — Новости». Ранее среди жертв значился один человек. Также пострадали четверо человек, о полной ликвидации пожара не сообщается.  По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Центрального района держит расследование на контроле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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