Число жертв пожара в центре Петербурга увеличилось в четыре раза

В результате крупного пожара в трехкомнатной квартире в Центральном районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Ранее говорилось об одном погибшем мужчине. Информацию передали в Следственном комитете России.
«В результате пожара в коммуналке на 5-ой Советской погибли четыре человека, в том числе ребенок», — заявили в СК РФ, информацию передает telegram-канал «78 — Новости». Ранее среди жертв значился один человек. Также пострадали четверо человек, о полной ликвидации пожара не сообщается.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Центрального района держит расследование на контроле.
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