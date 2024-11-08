В Питере девушка с кучей штрафов сбила восьмиклассницу

В Санкт-Петербурге 35-летняя женщина на спортивном седане Volvo S60, за которой числится 51 штраф за нарушение ПДД, сбила 14-летнюю девочку на остановке общественного транспорта, когда та выходила из трамвая. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча и сотрясение головного мозга. Об этом сообщили журналисты.
«Девочку, вышедшую из трамвая, снесла спортивная Volvo. За рулем — молодая неработающая с 51 штрафом», — передает «Фонтанка».
Отмечается, что ребенок выходил из трамвая без взрослых. На данный момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести, она находится в детской больнице № 2 с многочисленными травмами.
Сама водитель седана родом из Пскова. Она официально не работает, машина зарегистрирована на нее. Также в 2024 году женщине 51 раз выписывали штраф за нарушение ПДД, они оплачены лишь частично. Все штрафы были за превышение скорости. На данный момент планируется возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
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