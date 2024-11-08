Полицейских попросили укрепить духовно-нравственные ценности россиян

Полицейских в России предложили наделить новыми полномочиями, а именно —укреплять духовно-нравственные отношения. Об этом говорится в проекте изменений в положение о МВД, утвержденном указом президента РФ Владимира Путина.
«Они займутся деятельностью, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в проекте, информацию передает РБК. На данный момент документ находится на стадии обсуждения.
Ранее в Министерстве просвещения РФ поддержали идею, согласно которой в школах может быть введен модуль о семье. Его будут проводить в рамках предмета «Обществознание». Во время модуля детям расскажут о семейных ценностях.
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