Полицейских попросили укрепить духовно-нравственные ценности россиян

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Полицейских хотят наделить полномочиями по укреплению традиционных ценностей
Полицейских хотят наделить полномочиями по укреплению традиционных ценностей Фото:

Полицейских в России предложили наделить новыми полномочиями, а именно —укреплять духовно-нравственные отношения. Об этом говорится в проекте изменений в положение о МВД, утвержденном указом президента РФ Владимира Путина.

«Они займутся деятельностью, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в проекте, информацию передает РБК. На данный момент документ находится на стадии обсуждения. 

Ранее в Министерстве просвещения РФ поддержали идею, согласно которой в школах может быть введен модуль о семье. Его будут проводить в рамках предмета «Обществознание». Во время модуля детям расскажут о семейных ценностях.

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Полицейских в России предложили наделить новыми полномочиями, а именно —укреплять духовно-нравственные отношения. Об этом говорится в проекте изменений в положение о МВД, утвержденном указом президента РФ Владимира Путина. «Они займутся деятельностью, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в проекте, информацию передает РБК. На данный момент документ находится на стадии обсуждения.  Ранее в Министерстве просвещения РФ поддержали идею, согласно которой в школах может быть введен модуль о семье. Его будут проводить в рамках предмета «Обществознание». Во время модуля детям расскажут о семейных ценностях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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