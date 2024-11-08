Сильный пожар в центре Петербурга унес жизнь мужчины

Один человек погиб после сильного пожара в центре Петербурга
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Пожар в Петербурге на данный момент еще не ликвидировали (архивное фото)
Пожар в Петербурге на данный момент еще не ликвидировали (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге в Центральном районе в 3:21 по местному времени произошел пожар. В результате него погиб один человек, еще четверо находятся в больнице. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС. 

«В результате пожара погиб мужчина, четыре человека пострадали — госпитализированы в медицинское учреждение», — передает «Фонтанка» информацию из местного ГУ МЧС. Отмечается, что пожар возник в трехкомнатной квартире, всего огонь охватил 25 квадратных метров. 

Возгорание локализовали спустя 2,5 часа. О полной ликвидации пожара на данный момент не сообщается. На месте работают шесть единиц техники МЧС и 25 специалистов. 

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В Санкт-Петербурге в Центральном районе в 3:21 по местному времени произошел пожар. В результате него погиб один человек, еще четверо находятся в больнице. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.  «В результате пожара погиб мужчина, четыре человека пострадали — госпитализированы в медицинское учреждение», — передает «Фонтанка» информацию из местного ГУ МЧС. Отмечается, что пожар возник в трехкомнатной квартире, всего огонь охватил 25 квадратных метров.  Возгорание локализовали спустя 2,5 часа. О полной ликвидации пожара на данный момент не сообщается. На месте работают шесть единиц техники МЧС и 25 специалистов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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