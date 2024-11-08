Сильный пожар в центре Петербурга унес жизнь мужчины

В Санкт-Петербурге в Центральном районе в 3:21 по местному времени произошел пожар. В результате него погиб один человек, еще четверо находятся в больнице. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.
«В результате пожара погиб мужчина, четыре человека пострадали — госпитализированы в медицинское учреждение», — передает «Фонтанка» информацию из местного ГУ МЧС. Отмечается, что пожар возник в трехкомнатной квартире, всего огонь охватил 25 квадратных метров.
Возгорание локализовали спустя 2,5 часа. О полной ликвидации пожара на данный момент не сообщается. На месте работают шесть единиц техники МЧС и 25 специалистов.
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