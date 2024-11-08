Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

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Задержанный житель Крыма передавал на Украину информацию о военных объектах РФ в Феодосии
Задержанный житель Крыма передавал на Украину информацию о военных объектах РФ в Феодосии Фото:

Крымчанин задержан за передачу военных данных и шпионаж в интересах Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в ФСБ. 

«Житель Крыма задержан за шпионаж в интересах ГУР МО Украины», — передает РИА «Новости» информацию от ФСБ. Отмечается, что подозреваемый передавал на Украину сведения о российских средствах ПВО и военных объектах в Феодосии. 

Ранее и житель Комсомольска-на-Амуре был осужден за шпионаж в пользу Украины. Он пытался передать сведения об одном из оборонных предприятий Хабаровского края в Минобороны Украины, за что получил 12,5 лет колонии строгого режима. 

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Крымчанин задержан за передачу военных данных и шпионаж в интересах Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в ФСБ.  «Житель Крыма задержан за шпионаж в интересах ГУР МО Украины», — передает РИА «Новости» информацию от ФСБ. Отмечается, что подозреваемый передавал на Украину сведения о российских средствах ПВО и военных объектах в Феодосии.  Ранее и житель Комсомольска-на-Амуре был осужден за шпионаж в пользу Украины. Он пытался передать сведения об одном из оборонных предприятий Хабаровского края в Минобороны Украины, за что получил 12,5 лет колонии строгого режима. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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