Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

Крымчанин задержан за передачу военных данных и шпионаж в интересах Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в ФСБ.
«Житель Крыма задержан за шпионаж в интересах ГУР МО Украины», — передает РИА «Новости» информацию от ФСБ. Отмечается, что подозреваемый передавал на Украину сведения о российских средствах ПВО и военных объектах в Феодосии.
Ранее и житель Комсомольска-на-Амуре был осужден за шпионаж в пользу Украины. Он пытался передать сведения об одном из оборонных предприятий Хабаровского края в Минобороны Украины, за что получил 12,5 лет колонии строгого режима.
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