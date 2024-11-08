Турция сделала ставки на Украину при Трампе

Эрдоган: Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при Трампе
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Эрдоган планирует выйти из украинского кризиса с помощью партнерства с новой администрацией США
Эрдоган планирует выйти из украинского кризиса с помощью партнерства с новой администрацией США Фото:
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Турция с помощью сотрудничества с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа хочет преодолеть кризис на Украине. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы знаем о наших ожиданиях от нашего союзника — Соединенных Штатов Америки. Перед нами стоит множество вызовов, особенно палестинский вопрос и российско-украинский кризис. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и Соединенных Штатов», — заявил Эрдоган во время возвращения из Будапешта. Его слова передает РИА «Новости». 

Также турецкий лидер выразил надежду на то, что при нахождения Трампа у власти глобальные и региональные кризисы, а также войны завершатся. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, чтоможет между ним и республиканцем иногда возникают разногласия, однако модель партнерства Турции и США неоспорима. 

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Турция с помощью сотрудничества с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа хочет преодолеть кризис на Украине. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы знаем о наших ожиданиях от нашего союзника — Соединенных Штатов Америки. Перед нами стоит множество вызовов, особенно палестинский вопрос и российско-украинский кризис. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и Соединенных Штатов», — заявил Эрдоган во время возвращения из Будапешта. Его слова передает РИА «Новости».  Также турецкий лидер выразил надежду на то, что при нахождения Трампа у власти глобальные и региональные кризисы, а также войны завершатся. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, чтоможет между ним и республиканцем иногда возникают разногласия, однако модель партнерства Турции и США неоспорима. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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