Песков обратился к Пентагону после заявления о взаимных ядерных ударах

Россия принимает ответственную позицию по предотвращению ядерного конфликта из-за взаимных ядерных ударов со стороны США. Также страна рассчитывает, что и другие государства в мире примут такую же позицию, чтобы не допустить развития конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы не допустить подобный конфликт. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
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