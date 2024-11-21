Песков обратился к Пентагону после заявления о взаимных ядерных ударах

Песков: РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерный конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что РФ ответственно подходит к недопущению ядерного конфликта в мире
Дмитрий Песков заявил, что РФ ответственно подходит к недопущению ядерного конфликта в мире Фото:

Россия принимает ответственную позицию по предотвращению ядерного конфликта из-за взаимных ядерных ударов со стороны США. Также страна рассчитывает, что и другие государства в мире примут такую же позицию, чтобы не допустить развития конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы не допустить подобный конфликт. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

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Россия принимает ответственную позицию по предотвращению ядерного конфликта из-за взаимных ядерных ударов со стороны США. Также страна рассчитывает, что и другие государства в мире примут такую же позицию, чтобы не допустить развития конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы не допустить подобный конфликт. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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