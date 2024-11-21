В России член китайской делегации украл у коллег миллионы рублей и скрылся

Член китайской делегации убедил коллег передать ему паспорта и 6,5 миллиона рублей для оформления сделки. Позже он похитил переданное и скрылся, передает telegram-канал Baza.
«Член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн рублей и паспорта», — китаец убедил коллег отдать ему деньги и документы для оформления сделки», — передает канал. По его данным, делегация приехала во Владивосток 8 ноября для заключения сделки по углю. Юй Хайфэнь был единственным, кто знал русский язык.
Как только член делегации получил от коллег деньги, тут же перестал отвечать на звонки. Теперь китайца ищут как в КНР, так и в российской полиции.
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