ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

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Российские военные освободили Дальнее от ВСУ, уточнили в МО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Армия РФ освободила населенный пункт Дальнее в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

В ДНР в настоящий момент проходят активные боевые столкновения. В частности ВС РФ продвигаются на покровском и кураховском направлениях.

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Российские солдаты освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Армия РФ освободила населенный пункт Дальнее в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В ДНР в настоящий момент проходят активные боевые столкновения. В частности ВС РФ продвигаются на покровском и кураховском направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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