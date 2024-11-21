ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

21 ноября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Российские военные освободили Дальнее от ВСУ, уточнили в МО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Армия РФ освободила населенный пункт Дальнее в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В ДНР в настоящий момент проходят активные боевые столкновения. В частности ВС РФ продвигаются на покровском и кураховском направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Армия РФ освободила населенный пункт Дальнее в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В ДНР в настоящий момент проходят активные боевые столкновения. В частности ВС РФ продвигаются на покровском и кураховском направлениях.