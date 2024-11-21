ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Российские военные освободили Дальнее от ВСУ, уточнили в МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Армия РФ освободила населенный пункт Дальнее в ДНР», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
В ДНР в настоящий момент проходят активные боевые столкновения. В частности ВС РФ продвигаются на покровском и кураховском направлениях.
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