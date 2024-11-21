В России высказались об ответе на удары Storm Shadow и ATACMS вглубь страны

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с журналистами признал, что Россия уже отреагировала на удары по стране дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS. Российские средства ПВО успешно отражают такие удары, взамен ВС РФ наносят собственные удары по военной инфраструктуре Украины.
«Первое — мы их [дальнобойные ракеты] сбиваем. Конечно, есть определенный процент, который будет в случае продолжения атак достигать определенной цели. Мы будем с этим бороться... Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам [на Украине]», — подчеркнул депутат Чепа в разговоре с «Лентой.ру». Он также отметил, что Киев хоть и получает соответствующее оружие от Запада, но оно неэффективное. Таким образом страны НАТО утилизируют старое вооружение, подытожил депутат.
На днях журналисты США отметили, что американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты против РФ. Накануне вечером сообщалось об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.
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