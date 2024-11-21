Песков: обращений врачей к Путину по делу педиатра Буяновой не видели

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Песков заявил, что ничего не знает об обращении врачей к Путину по делу осужденной Буяновой
Песков заявил, что ничего не знает об обращении врачей к Путину по делу осужденной Буяновой Фото:

В Кремле заявили, что не получали обращения врачей к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании педиатра Надежды Буяновой, которую приговорили к 5,5 годам колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не видели, к сожалению, этого обращения. Пока ничего не могу по этому сказать», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Педиатр Буянова была осуждена из-за распространения фейков о ВС РФ. Врачи и общественные активисты, поддерживающие Надежду Буянову, ранее выразили намерение обратиться к Путину с просьбой об ее освобождении. Они отметили ее профессиональную добросовестность и назвали приговор «вопиющим беззаконием и проявлением жестокости», пишет Forbes.  

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В Кремле заявили, что не получали обращения врачей к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании педиатра Надежды Буяновой, которую приговорили к 5,5 годам колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы не видели, к сожалению, этого обращения. Пока ничего не могу по этому сказать», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Педиатр Буянова была осуждена из-за распространения фейков о ВС РФ.  Врачи и общественные активисты, поддерживающие Надежду Буянову, ранее выразили намерение обратиться к Путину с просьбой об ее освобождении. Они отметили ее профессиональную добросовестность и назвали приговор «вопиющим беззаконием и проявлением жестокости», пишет Forbes.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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