На Украине массово начались аварийные отключения электричества

По всей Украине фиксируются массовые отключения электроэнергии. В частности, подобные случаи зафиксировали в Киеве, Одесской области, а также Днепропетровской. Об этом сообщает энергохолдинг «ДТЭК».
«Аварийные отключения действуют в украинской столице, а также в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. <…> Перед этим на фоне воздушной тревоги, охватившей всю территорию Украины, поступали сообщения о введении аварийных отключений в Житомирской и Сумской областях», — уточнили в компании.
До этого в Минэнерго Украины говорили, что в стране уже третий день подряд периодически отключается электричество примерно на полчаса. Это запланированные мероприятия, направленные на ликвацию последствий от повреждения объектов электроэнергии на Украине.
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