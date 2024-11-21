На Украине массово начались аварийные отключения электричества

ДТЭК Украины сообщает о массовых отключениях электричества в стране
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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
На Украине в нескольких областях фиксируют отключение электроэнергии, передает ДТЭК Фото:

По всей Украине фиксируются массовые отключения электроэнергии. В частности, подобные случаи зафиксировали в Киеве, Одесской области, а также Днепропетровской. Об этом сообщает энергохолдинг «ДТЭК».

«Аварийные отключения действуют в украинской столице, а также в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. <…> Перед этим на фоне воздушной тревоги, охватившей всю территорию Украины, поступали сообщения о введении аварийных отключений в Житомирской и Сумской областях», — уточнили в компании.

До этого в Минэнерго Украины говорили, что в стране уже третий день подряд периодически отключается электричество примерно на полчаса. Это запланированные мероприятия, направленные на ликвацию последствий от повреждения объектов электроэнергии на Украине.

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По всей Украине фиксируются массовые отключения электроэнергии. В частности, подобные случаи зафиксировали в Киеве, Одесской области, а также Днепропетровской. Об этом сообщает энергохолдинг «ДТЭК». «Аварийные отключения действуют в украинской столице, а также в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. <…> Перед этим на фоне воздушной тревоги, охватившей всю территорию Украины, поступали сообщения о введении аварийных отключений в Житомирской и Сумской областях», — уточнили в компании. До этого в Минэнерго Украины говорили, что в стране уже третий день подряд периодически отключается электричество примерно на полчаса. Это запланированные мероприятия, направленные на ликвацию последствий от повреждения объектов электроэнергии на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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