Аналитики объяснили, как долго доллар будет стоить 100 рублей

Экономист Рябов: укрепление доллара будет продолжаться до ослабления санкций

21 ноября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Укрепление доллара сохранится до тех пор, пока не начнется ослабление антироссийских санкций, считает экономист Павел Рябов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк России уже второй день фиксирует курс доллара выше 100 рублей, в то время как в прошлом году такой уровень достигался всего трижды. Эксперты в беседе с «Ведомостями» обсудили перспективы рубля, пытаясь ответить на вопрос, как долго доллар будет оставаться выше ста рублей. «Дефицит валюты, а значит, и ослабление рубля с учетом нынешней структуры финансовой системы сохранится до ослабления санкционного режима. На него влияет сложность репатриации валютной выручки и сложившаяся специфика валютных счетов российских компаний», — считает экономист, автор telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Его слова передают «Ведомости». В свою очередь, главный экономист ВТБ Родион Латыпов уверен, что доллар сейчас укрепляется из-за победы Дональда Трампа на президентски выборах в США. Новость по теме Как будет расти доллар в 2024 году Другой аналитик, экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, считает, что на рубль негативно влияет текущий дисбаланс между спросом и предложением. По его словам, ослабление требований к продаже валюты экспортерами уменьшило объемы торгов на Московской бирже. Он предполагает, что, возможно, предприятия начали задерживать доходы на зарубежных счетах, оплачивая налоги из процентных доходов и рублевых кредитов. Коныгин отмечает, что поводов для беспокойства у правительства нет: повышение курса доллара на один рубль может принести бюджету около 100 миллиардов рублей в год. При курсе доллара в 100 рублей бюджет получит дополнительные 350 миллиардов рублей. В то же время Латыпов выражает несогласие с таким подходом из-за инфляционных последствий ослабления рубля, что потребует от властей индексации бюджетных расходов. Центробанк может повысить ключевую ставку Рябов предвидит неизбежную девальвацию рубля к 2025 году, основной вопрос — в ее темпах. На данный момент процесс контролируемый, но следует учитывать отсутствие биржевых торгов, отмечают экономисты. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин также видит неутешительные перспективы для рубля в среднесрочной перспективе. Как ранее передавал telegram-канал MMI, российский рубль приближается к критической отметке, после достижения которой курс валюты начинает оказывать значительное воздействие на уровень инфляции. Это связано с корреляцией между укреплением доллара США и ростом инфляции за последние пять лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России уже второй день фиксирует курс доллара выше 100 рублей, в то время как в прошлом году такой уровень достигался всего трижды. Эксперты в беседе с «Ведомостями» обсудили перспективы рубля, пытаясь ответить на вопрос, как долго доллар будет оставаться выше ста рублей. «Дефицит валюты, а значит, и ослабление рубля с учетом нынешней структуры финансовой системы сохранится до ослабления санкционного режима. На него влияет сложность репатриации валютной выручки и сложившаяся специфика валютных счетов российских компаний», — считает экономист, автор telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Его слова передают «Ведомости». В свою очередь, главный экономист ВТБ Родион Латыпов уверен, что доллар сейчас укрепляется из-за победы Дональда Трампа на президентски выборах в США. Другой аналитик, экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, считает, что на рубль негативно влияет текущий дисбаланс между спросом и предложением. По его словам, ослабление требований к продаже валюты экспортерами уменьшило объемы торгов на Московской бирже. Он предполагает, что, возможно, предприятия начали задерживать доходы на зарубежных счетах, оплачивая налоги из процентных доходов и рублевых кредитов. Коныгин отмечает, что поводов для беспокойства у правительства нет: повышение курса доллара на один рубль может принести бюджету около 100 миллиардов рублей в год. При курсе доллара в 100 рублей бюджет получит дополнительные 350 миллиардов рублей. В то же время Латыпов выражает несогласие с таким подходом из-за инфляционных последствий ослабления рубля, что потребует от властей индексации бюджетных расходов. Центробанк может повысить ключевую ставку Рябов предвидит неизбежную девальвацию рубля к 2025 году, основной вопрос — в ее темпах. На данный момент процесс контролируемый, но следует учитывать отсутствие биржевых торгов, отмечают экономисты. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин также видит неутешительные перспективы для рубля в среднесрочной перспективе. Как ранее передавал telegram-канал MMI, российский рубль приближается к критической отметке, после достижения которой курс валюты начинает оказывать значительное воздействие на уровень инфляции. Это связано с корреляцией между укреплением доллара США и ростом инфляции за последние пять лет.