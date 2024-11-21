Картаполов заявил, что РФ защитит Беларусь в случае нападения НАТО

В случае нападения стран НАТО на Беларусь, Россия встанет на сторону последней и окажет ей помощь. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, Конечно окажет», — подчеркнул Картаполов в разговоре с журналистами РИА Новости. Он добавил, что соответствующие действия РФ прописаны в обновленной доктрине.
Недавно сообщалось, что страны Запада могут начать подготовку к вторжению в республику Беларусь при поддержке оппозиционных сил последней. Об этом информировал телеканал ОНТ. После этого в республике начались военные учения, что привело к введению режима КТО в ряде регионов страны.
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