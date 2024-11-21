Картаполов заявил, что РФ защитит Беларусь в случае нападения НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Минска. Минск, беларусь, площадь победы, минск, монумент победы
Россия окажет помощь Беларуси в случае нападения НАТО, заявил Андрей Картаполов Фото:

В случае нападения стран НАТО на Беларусь, Россия встанет на сторону последней и окажет ей помощь. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, Конечно окажет», — подчеркнул Картаполов в разговоре с журналистами РИА Новости. Он добавил, что соответствующие действия РФ прописаны в обновленной доктрине.

Недавно сообщалось, что страны Запада могут начать подготовку к вторжению в республику Беларусь при поддержке оппозиционных сил последней. Об этом информировал телеканал ОНТ. После этого в республике начались военные учения, что привело к введению режима КТО в ряде регионов страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае нападения стран НАТО на Беларусь, Россия встанет на сторону последней и окажет ей помощь. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, Конечно окажет», — подчеркнул Картаполов в разговоре с журналистами РИА Новости. Он добавил, что соответствующие действия РФ прописаны в обновленной доктрине. Недавно сообщалось, что страны Запада могут начать подготовку к вторжению в республику Беларусь при поддержке оппозиционных сил последней. Об этом информировал телеканал ОНТ. После этого в республике начались военные учения, что привело к введению режима КТО в ряде регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...