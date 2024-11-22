Россиян пугают фейком о подскочивших ценах на авиабилеты после обращения Путина

В интернете распространилась информация о том, что цены на авиабилеты из Москвы в Астану якобы выросли в 2-3 раза после обращения президента России Владимира Путина 21 ноября. На самом деле никаких существенных изменений в стоимости не произошло. В этом лично убедился корреспондент URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
На самом деле скрин большой стоимости билетов, распространившийся в СМИ и соцсетях, был сделан за несколько часов до рейса. Некоторые авиакомпании действительно в разы повышают цены на последние места в самолете перед самым полетом. Однако на ценообразование авиабилетов на следующие сутки это не влияет. Корреспондент URA.RU также изучил актуальную стоимость авиабилетов на несколько дней на одном из сервисов. Диапазон цен составляет от 11 до 75 тысяч. «22 ноября. Самый дешевый авиабилет из Москвы в Астану — 14 519 рублей», — говорится на сайте сервиса.
Ранее в соцсетях и СМИ разошелся скрин с сайта по продаже авиабилетов, на котором стоимость перелета на одного человека из Москвы в Астану в один конец составляла свыше 100 тысяч рублей. Связывали это авторы публикаций с прошедшим обращением президента Владимира Путина.
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