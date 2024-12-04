Сын Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке

04 декабря 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Сын Петра Порошенко* (на фото) Алексей Порошенко объявлен в розыск на Украине за неявку в военкомат по повестке Фото: Официальный сайт Президента Украины Сын бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексей объявлен в розыск на Украине за неявку в военкомат по повестке. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua. «Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования», — передает издание, ссылаясь на ряд украинских telegram-каналов. Отмечается, что сына экс-президента вызывали в военкомат дважды — 4 сентября и 21 октября. Однако повестки были им проигнорированы. Украинские журналисты отмечают, что Алексей Порошенко проживает за границей. Одни пишут, что он находится в Сингапуре, другие — в Лондоне. Сам Петр Порошенко неделей ранее заявлял, что для завершения конфликта необходима всего одна подпись — в документе о вступлении Украины в НАТО. Он также призывал Запад оказывать большую поддержку. Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации. *Объединение, в состав которой входит Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексей объявлен в розыск на Украине за неявку в военкомат по повестке. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua. «Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования», — передает издание, ссылаясь на ряд украинских telegram-каналов. Отмечается, что сына экс-президента вызывали в военкомат дважды — 4 сентября и 21 октября. Однако повестки были им проигнорированы. Украинские журналисты отмечают, что Алексей Порошенко проживает за границей. Одни пишут, что он находится в Сингапуре, другие — в Лондоне. Сам Петр Порошенко неделей ранее заявлял, что для завершения конфликта необходима всего одна подпись — в документе о вступлении Украины в НАТО. Он также призывал Запад оказывать большую поддержку. Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации. *Объединение, в состав которой входит Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга