В Кремле прокомментировали турне по Европе, в которое отправится помощник Трампа

Дмитрий Песков заявил, что РФ не контактировала с США насчет турне Кита Келлога
В России не знают деталей о европейском турне помощника и специального посланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем деталями. Мы видели сообщения СМИ, что такие поездки планируются», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что на этот счет у российской стороны не было контактов с командой республиканца.
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