В Кремле прокомментировали турне по Европе, в которое отправится помощник Трампа

Песков: в России не знают подробностей о турне помощника Трампа по Европе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ не контактировала с США насчет турне Кита Келлога Фото:

В России не знают деталей о европейском турне помощника и специального посланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем деталями. Мы видели сообщения СМИ, что такие поездки планируются», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что на этот счет у российской стороны не было контактов с командой республиканца.

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В России не знают деталей о европейском турне помощника и специального посланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не располагаем деталями. Мы видели сообщения СМИ, что такие поездки планируются», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что на этот счет у российской стороны не было контактов с командой республиканца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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