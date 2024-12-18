Политика В Кремле прокомментировали турне по Европе, в которое отправится помощник Трампа Песков: в России не знают подробностей о турне помощника Трампа по Европе 18 декабря 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что РФ не контактировала с США насчет турне Кита Келлога Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России не знают деталей о европейском турне помощника и специального посланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не располагаем деталями. Мы видели сообщения СМИ, что такие поездки планируются», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что на этот счет у российской стороны не было контактов с командой республиканца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России не знают деталей о европейском турне помощника и специального посланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не располагаем деталями. Мы видели сообщения СМИ, что такие поездки планируются», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что на этот счет у российской стороны не было контактов с командой республиканца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям