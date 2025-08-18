Певцу Шарлоту ужесточили условия содержания в колонии

Певец Эдуард Шарлот переведен из колонии-поселения в колонию общего режима за нарушение правил поведения. Об этом сообщили в Тольяттинской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, поддержавшей соответствующее представление администрации.
«Тольяттинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поддержала представление администрации исправительного учреждения о переводе Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима», — говорится на сайте ведомства. В прокуратуре уточнили, что певец неоднократно нарушал режимные требования и склонял других осужденных к подобным действиям, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.
Ранее его отец Валерий рассказал, что состояние Шарлота улучшилось после его перевода в колонию-поселение в Тольятти. Он отметил, что в новом месте сыну более комфортно, чем в СИЗО. Валерий виделся с сыном лишь один раз из-за расстояния и длительных очередей. По его словам, в настоящее время готовится обжалование приговор. Он подчеркнул, что апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде не учла их аргументы по делу.
В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство о переводе в колонию общего режима. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
