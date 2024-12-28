Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области

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Александр Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения
Александр Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения

Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников получил высокую должность. Он назначен заместителем губернатора Калужской области, сообщили в пресс-службе программы.

Сам Шляпников отмечает, что участие в программе «Время героев» очень сильно изменило его жизнь. «Хочу внести свой вклад в развитие России на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — приводит слова Шляпникова telegram-канал «Времени героев».

В новой должности Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами региона. Он назвал свои задачи «большой ответственной работой».

Программа «Время героев» стартовала в феврале 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Программа готовит действующих и бывших военнослужащих к работе в органах государственной и муниципальной власти и в крупных компаниях на руководящих должностях. Ранее 17 участников первого потока программы уже получили посты.

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Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников получил высокую должность. Он назначен заместителем губернатора Калужской области, сообщили в пресс-службе программы. Сам Шляпников отмечает, что участие в программе «Время героев» очень сильно изменило его жизнь. «Хочу внести свой вклад в развитие России на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — приводит слова Шляпникова telegram-канал «Времени героев». В новой должности Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами региона. Он назвал свои задачи «большой ответственной работой». Программа «Время героев» стартовала в феврале 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Программа готовит действующих и бывших военнослужащих к работе в органах государственной и муниципальной власти и в крупных компаниях на руководящих должностях. Ранее 17 участников первого потока программы уже получили посты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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