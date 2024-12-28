Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области

28 декабря 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Александр Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения telegram-канал «Время героев», t.me Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников получил высокую должность. Он назначен заместителем губернатора Калужской области, сообщили в пресс-службе программы. Сам Шляпников отмечает, что участие в программе «Время героев» очень сильно изменило его жизнь. «Хочу внести свой вклад в развитие России на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — приводит слова Шляпникова telegram-канал «Времени героев». В новой должности Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами региона. Он назвал свои задачи «большой ответственной работой». Программа «Время героев» стартовала в феврале 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Программа готовит действующих и бывших военнослужащих к работе в органах государственной и муниципальной власти и в крупных компаниях на руководящих должностях. Ранее 17 участников первого потока программы уже получили посты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников получил высокую должность. Он назначен заместителем губернатора Калужской области, сообщили в пресс-службе программы. Сам Шляпников отмечает, что участие в программе «Время героев» очень сильно изменило его жизнь. «Хочу внести свой вклад в развитие России на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — приводит слова Шляпникова telegram-канал «Времени героев». В новой должности Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами региона. Он назвал свои задачи «большой ответственной работой». Программа «Время героев» стартовала в феврале 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Программа готовит действующих и бывших военнослужащих к работе в органах государственной и муниципальной власти и в крупных компаниях на руководящих должностях. Ранее 17 участников первого потока программы уже получили посты.