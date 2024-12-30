ВСУ нанесли удар по Льгову

В Курской области ВСУ нанесли удар по городу Льгов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало. На месте работают коммунальные и аварийные службы.
Сегодня над Курской областью было сбито три ракеты украинской армии. Пострадавших или разрушений в результате атаки не зафиксировано, передает деловое издание «Взгляд».
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