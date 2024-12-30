ВСУ нанесли удар по Льгову

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Александр Хинштейн заявил, что на месте атаки ВСУ работают аварийные службы
Александр Хинштейн заявил, что на месте атаки ВСУ работают аварийные службы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области ВСУ нанесли удар по городу Льгов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало. На месте работают коммунальные и аварийные службы. 

Сегодня над Курской областью было сбито три ракеты украинской армии. Пострадавших или разрушений в результате атаки не зафиксировано, передает деловое издание «Взгляд». 

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В Курской области ВСУ нанесли удар по городу Льгов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. «Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало. На месте работают коммунальные и аварийные службы.  Сегодня над Курской областью было сбито три ракеты украинской армии. Пострадавших или разрушений в результате атаки не зафиксировано, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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