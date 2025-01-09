SHOT: в Воронеже прогремели взрывы

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Над городом прогремело 3-4 взрыва
Над городом прогремело 3-4 взрыва Фото:

Серия взрывов была зафиксирована над Воронежем, вероятно, в результате активации системы ПВО. Информация об этом поступила от информационного агентства SHOT.

По данным канала, «около 5 минут назад над городом прогремело 3–4 взрыва». Местные жители также сообщают о замеченных вспышках в небе.

На текущий момент подробности инцидента уточняются. Официальных сообщений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету над Курской областью. О данном инциденте сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале. По данным Mash, российская армия начала операцию по взятию контроля над Суджей.

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Серия взрывов была зафиксирована над Воронежем, вероятно, в результате активации системы ПВО. Информация об этом поступила от информационного агентства SHOT. По данным канала, «около 5 минут назад над городом прогремело 3–4 взрыва». Местные жители также сообщают о замеченных вспышках в небе. На текущий момент подробности инцидента уточняются. Официальных сообщений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ранее система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету над Курской областью. О данном инциденте сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале. По данным Mash, российская армия начала операцию по взятию контроля над Суджей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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