SHOT: в Воронеже прогремели взрывы

Серия взрывов была зафиксирована над Воронежем, вероятно, в результате активации системы ПВО. Информация об этом поступила от информационного агентства SHOT.
По данным канала, «около 5 минут назад над городом прогремело 3–4 взрыва». Местные жители также сообщают о замеченных вспышках в небе.
На текущий момент подробности инцидента уточняются. Официальных сообщений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету над Курской областью. О данном инциденте сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале. По данным Mash, российская армия начала операцию по взятию контроля над Суджей.
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