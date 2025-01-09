Оперштаб: над Курской областью сбили ракету ВСУ

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ПВО сбила ракету над Курской областью
ПВО сбила ракету над Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету над Курской областью. О данном инциденте сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении оперштаба.

Информационный канал Mash сообщил, что Российская армия начала операцию по взятию контроля над Суджей, активно оттесняя вооруженные силы Украины к востоку и юго-востоку города, передает «Царьград». По сообщению источника, уже четыре часа продолжается интенсивное наступление российских войск на позиции противника, при поддержке авиации и реактивных систем залпового огня. Также отмечается, что попытка украинских войск осуществить контрнаступление и продвинуться вглубь Курской области привела к затяжным и тяжелым боям, что стало причиной значительных потерь для Украины как в живой силе, так и в военной технике и вооружении.

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Система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету над Курской областью. О данном инциденте сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале. «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении оперштаба. Информационный канал Mash сообщил, что Российская армия начала операцию по взятию контроля над Суджей, активно оттесняя вооруженные силы Украины к востоку и юго-востоку города, передает «Царьград». По сообщению источника, уже четыре часа продолжается интенсивное наступление российских войск на позиции противника, при поддержке авиации и реактивных систем залпового огня. Также отмечается, что попытка украинских войск осуществить контрнаступление и продвинуться вглубь Курской области привела к затяжным и тяжелым боям, что стало причиной значительных потерь для Украины как в живой силе, так и в военной технике и вооружении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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