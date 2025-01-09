Оперштаб: над Курской областью сбили ракету ВСУ

Система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету над Курской областью. О данном инциденте сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении оперштаба.
Информационный канал Mash сообщил, что Российская армия начала операцию по взятию контроля над Суджей, активно оттесняя вооруженные силы Украины к востоку и юго-востоку города, передает «Царьград». По сообщению источника, уже четыре часа продолжается интенсивное наступление российских войск на позиции противника, при поддержке авиации и реактивных систем залпового огня. Также отмечается, что попытка украинских войск осуществить контрнаступление и продвинуться вглубь Курской области привела к затяжным и тяжелым боям, что стало причиной значительных потерь для Украины как в живой силе, так и в военной технике и вооружении.
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