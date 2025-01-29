За последний год зарплатные предложения в Санкт-Петербурге увеличились на 13%. Обещание дохода свыше 156 тысячи рублей можно обнаружить примерно в каждой десятой вакансии для местных безработных и соискателей, свидетельствует исследование рынка труда от hh.ru.
«В каждой десятой вакансии в Санкт-Петербурге обещают зарплату в 150 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплатные предложения увеличились на 13%», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении URA.RU. Сейчас средний уровень дохода горожан составляет 82,4 тысячи рублей.
Cпециалисты hh.ru также составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий за январь. В него попали барбер, врач-терапевт, программист микроконтроллеров, автослесарь, врач-косметолог. Зарплата последнего, например, доходит до 500 тысяч рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге наблюдался рост заработных плат на уровне 20,9% по статистике Neva.Today. Это увеличение оплаты труда привело к сокращению числа вакансий в городе, что, в свою очередь, усилило конкуренцию на рынке труда за высококвалифицированные кадры.
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