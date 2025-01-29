В каждой десятой вакансии в Санкт-Петербурге обещают зарплату в 150 тысяч

Доход выше 156 тысяч рублей стали чаще предлагать в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний уровень дохода петербуржцев на текущий момент составляет 82,4 тыс. рублей
Средний уровень дохода петербуржцев на текущий момент составляет 82,4 тыс. рублей Фото:

За последний год зарплатные предложения в Санкт-Петербурге увеличились на 13%. Обещание дохода свыше 156 тысячи рублей можно обнаружить примерно в каждой десятой вакансии для местных безработных и соискателей, свидетельствует исследование рынка труда от hh.ru.

«В каждой десятой вакансии в Санкт-Петербурге обещают зарплату в 150 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплатные предложения увеличились на 13%», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении URA.RU. Сейчас средний уровень дохода горожан составляет 82,4 тысячи рублей.

Cпециалисты hh.ru также составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий за январь. В него попали барбер, врач-терапевт, программист микроконтроллеров, автослесарь, врач-косметолог. Зарплата последнего, например, доходит до 500 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге наблюдался рост заработных плат на уровне 20,9% по статистике Neva.Today. Это увеличение оплаты труда привело к сокращению числа вакансий в городе, что, в свою очередь, усилило конкуренцию на рынке труда за высококвалифицированные кадры.

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За последний год зарплатные предложения в Санкт-Петербурге увеличились на 13%. Обещание дохода свыше 156 тысячи рублей можно обнаружить примерно в каждой десятой вакансии для местных безработных и соискателей, свидетельствует исследование рынка труда от hh.ru. «В каждой десятой вакансии в Санкт-Петербурге обещают зарплату в 150 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплатные предложения увеличились на 13%», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении URA.RU. Сейчас средний уровень дохода горожан составляет 82,4 тысячи рублей. Cпециалисты hh.ru также составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий за январь. В него попали барбер, врач-терапевт, программист микроконтроллеров, автослесарь, врач-косметолог. Зарплата последнего, например, доходит до 500 тысяч рублей. Ранее в Санкт-Петербурге наблюдался рост заработных плат на уровне 20,9% по статистике Neva.Today. Это увеличение оплаты труда привело к сокращению числа вакансий в городе, что, в свою очередь, усилило конкуренцию на рынке труда за высококвалифицированные кадры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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