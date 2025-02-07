На Украине увидели «след Кремля» в песне «Сигма бой»

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины обвинил популярную песню «Сигма бой»в распространении «российской пропаганды» и назвал ее «частью информационной войны Кремля». Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства в своем официальном telegram-канале 7 февраля.
«Концепт „сигма-человека“, описываемый в песне как независимый герой, действующий по собственным правилам, соответствующий российскому пропагандистскому культу „сильной руки“», — говорится в видео, опубликованном в социальных сетях ведомства. Там считают, что песня якобы смягчает критическое восприятие российского контента и «возвращает его в мировое культурное пространство».
Песня «Sigma Boy» была выпущена в октябре 2024 года и быстро стала вирусной в социальных сетях по всему миру. Исполнительницами песни «Сигма бой» стали 12-летняя Анна-Мария Яновская и 11-летняя Света Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). Причем песню хотели запретить и в Европе.
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