На Украине увидели «след Кремля» в песне «Сигма бой»

На Украине в песне «Сигма бой» увидели пропаганду
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На Украине увидели якобы связь «Сигма боя» и Кремля
На Украине увидели якобы связь «Сигма боя» и Кремля Фото:

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины обвинил популярную песню «Сигма бой»в распространении «российской пропаганды» и назвал ее «частью информационной войны Кремля». Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства в своем официальном telegram-канале 7 февраля.

«Концепт „сигма-человека“, описываемый в песне как независимый герой, действующий по собственным правилам, соответствующий российскому пропагандистскому культу „сильной руки“», — говорится в видео, опубликованном в социальных сетях ведомства. Там считают, что песня якобы смягчает критическое восприятие российского контента и «возвращает его в мировое культурное пространство». 

Песня «Sigma Boy» была выпущена в октябре 2024 года и быстро стала вирусной в социальных сетях по всему миру. Исполнительницами песни «Сигма бой» стали 12-летняя Анна-Мария Яновская и 11-летняя Света Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). Причем песню хотели запретить и в Европе. 

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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины обвинил популярную песню «Сигма бой»в распространении «российской пропаганды» и назвал ее «частью информационной войны Кремля». Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства в своем официальном telegram-канале 7 февраля. «Концепт „сигма-человека“, описываемый в песне как независимый герой, действующий по собственным правилам, соответствующий российскому пропагандистскому культу „сильной руки“», — говорится в видео, опубликованном в социальных сетях ведомства. Там считают, что песня якобы смягчает критическое восприятие российского контента и «возвращает его в мировое культурное пространство».  Песня «Sigma Boy» была выпущена в октябре 2024 года и быстро стала вирусной в социальных сетях по всему миру. Исполнительницами песни «Сигма бой» стали 12-летняя Анна-Мария Яновская и 11-летняя Света Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). Причем песню хотели запретить и в Европе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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