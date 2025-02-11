Неординарные заведения массово открылись в Екатеринбурге

Гости будут делать себе рамен самостоятельно возле специальной станции с кипятком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В феврале Екатеринбург не сдает позиции в ресторанной сфере: в городе продолжают открываться новые заведения. В них гостей удивляют десертами из макарон, коворкинг-зонами по соседству с кальяном и круглосуточным режимом работы. Какие точки уже открылись или появятся в столице в скором времени — в обзоре URA.RU.

«Святые макаронники»

Двухэтажный ресторан вырос на месте бывшего «Бюро находок», развитием гастроточки после ребрендинга занимается ресторатор Ирина Орехова. Заведение находится по соседству с еще двумя итальянскими заведениями — «Итальянцы» и «Папа римский».

«Святые макаронники» рассчитаны на семейные посиделки, поэтому здесь есть большая детская игровая. В меню — различные виды домашних паст (от знакомых равиоли до редкой казаречче), неаполитанская пицца, каччукко (суп из морепродуктов), мясные и рыбные блюда, вегетарианские варианты, ньокки, шоколадные спагетти с бисквитными фрикадельками и многое другое. Есть и детское меню, самое любопытное оттуда — сладость в виде съедобной капибары.

При оформлении помещения использовались естественные оттенки, что характерно для архитектурной студии RIMVIII. Еще в ресторане сохранилось большое количество зелени от предыдущего проекта.

PEREPLЕT

На месте бывшей концертной площадки «Дом печати» появилось пространство, рассчитанное на две категории людей. Для тех, кто пришел поработать, доступен коворкинг — он рассчитан на 25 мест, есть быстрый Wi-Fi и проектные зоны.

По соседству с рабочим пространством есть лаунж-зона с кальяном, Sony PlayStation 5, настольными играми, теннисом и аэрохоккеем. Арт-пространство занимает два этажа и работает в формате антикафе: гости платят за нахождение внутри или могут взять безлимитный проход.В стоимость билета входят безлимитный чай, кофе из кофемашины и печенье, при этом разрешают принести с собой еду и напитки. Любые зоны можно забронировать заранее.

«Мадам Флоран»

Небольшая кофейня, совмещенная с цветочным бутиком. Пространство не рассчитано на большие компании: есть пара мест у окна, четыре столика на двоих посетителей и один столик на четверых гостей. В меню — кофе, чай, пирожные, круассаны, торты и сырники на рисовой муке, а повсюду посетителей окружают живые цветы. Пока «Мадам Флоран» работает в техническом режиме, официально старт гастроточка даст во второй половине февраля.

CHIHO

В конце февраля появится круглосуточный рамен-бар. Гости готовят себе самостоятельно: сначала выбирают ингредиенты, потом на специальной станции все смешивают и заваривают. На выбор будет разная лапша: очень острая, сырная, куриная и другие. В качестве топпинга предлагают взять тофу, грибы эноки, говядину, креветки, токпокки, колбасу, различные виды сыров. Еще здесь будут продавать десерты, напитки и снеки, а также готовую продукцию — кимпаб. Дизайн интерьера разрабатывает местная мастерская RIM.VIII. Судя по рендерам, под потолком появится огромный зеленый хомяк.

Фото: telegram-канал CHIHO ramen