Москалькова: есть надежда на открытие гумкоридора в Курской области

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Москалькова надеется, что решение по открытию гумкоридора будет положительным
Москалькова надеется, что решение по открытию гумкоридора будет положительным Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На данный момент Москва обсуждает с Киевом и Международным комитетом Красного Креста (МККК) решение вопроса об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, где развернулись бои с ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

«РФ работает с Украиной и МККК оп открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области» — заявила Москалькова. По ее словам, существует надежда, что решение по этому вопросу будет положительным. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с начала боевых действий в регионе пропали без вести более 1 100 человек. На данный момент 240 человек найдены. 

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На данный момент Москва обсуждает с Киевом и Международным комитетом Красного Креста (МККК) решение вопроса об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, где развернулись бои с ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.  «РФ работает с Украиной и МККК оп открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области» — заявила Москалькова. По ее словам, существует надежда, что решение по этому вопросу будет положительным. Информацию передает РИА Новости.  Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с начала боевых действий в регионе пропали без вести более 1 100 человек. На данный момент 240 человек найдены. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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