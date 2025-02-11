Москалькова: есть надежда на открытие гумкоридора в Курской области

На данный момент Москва обсуждает с Киевом и Международным комитетом Красного Креста (МККК) решение вопроса об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, где развернулись бои с ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«РФ работает с Украиной и МККК оп открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области» — заявила Москалькова. По ее словам, существует надежда, что решение по этому вопросу будет положительным. Информацию передает РИА Новости.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с начала боевых действий в регионе пропали без вести более 1 100 человек. На данный момент 240 человек найдены.
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