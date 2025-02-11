Индийского летчика привел в восхищение российский Су-57

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Возможности Су-57 противоречат законам физики Фото:

Ни один самолет не может превзойти российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил индийский старший летчик-испытатель Аджай Менон. По его словам, возможности Су-57 противоречат законам физики.

«Мы знаем, на что способен российский летательный аппарат. Это действительно противоречит законам физики. Я думаю, что никто не сможет превзойти полет, который демонстрирует Су-57», — рассказал Менон в беседе с ТАСС после того, как завершился демонстрационный полет на авиасалоне Aero India Су-57. Летчика из Индии впечатлила маневренность новейшего Су-57, в частности — высокая скорость выполнения маневров.

На авиационно-космической выставке Aero India-2025 прошел демонстрационный полет российского истребителя пятого поколения Су-57. Пилотом был Герой РФ Сергей Богдан. Полет длился 15 минут.

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Ни один самолет не может превзойти российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил индийский старший летчик-испытатель Аджай Менон. По его словам, возможности Су-57 противоречат законам физики. «Мы знаем, на что способен российский летательный аппарат. Это действительно противоречит законам физики. Я думаю, что никто не сможет превзойти полет, который демонстрирует Су-57», — рассказал Менон в беседе с ТАСС после того, как завершился демонстрационный полет на авиасалоне Aero India Су-57. Летчика из Индии впечатлила маневренность новейшего Су-57, в частности — высокая скорость выполнения маневров. На авиационно-космической выставке Aero India-2025 прошел демонстрационный полет российского истребителя пятого поколения Су-57. Пилотом был Герой РФ Сергей Богдан. Полет длился 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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