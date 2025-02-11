Индийского летчика привел в восхищение российский Су-57

11 февраля 2025 в 19:23 Размер текста - 17 +

Возможности Су-57 противоречат законам физики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ни один самолет не может превзойти российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил индийский старший летчик-испытатель Аджай Менон. По его словам, возможности Су-57 противоречат законам физики. «Мы знаем, на что способен российский летательный аппарат. Это действительно противоречит законам физики. Я думаю, что никто не сможет превзойти полет, который демонстрирует Су-57», — рассказал Менон в беседе с ТАСС после того, как завершился демонстрационный полет на авиасалоне Aero India Су-57. Летчика из Индии впечатлила маневренность новейшего Су-57, в частности — высокая скорость выполнения маневров. На авиационно-космической выставке Aero India-2025 прошел демонстрационный полет российского истребителя пятого поколения Су-57. Пилотом был Герой РФ Сергей Богдан. Полет длился 15 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ни один самолет не может превзойти российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил индийский старший летчик-испытатель Аджай Менон. По его словам, возможности Су-57 противоречат законам физики. «Мы знаем, на что способен российский летательный аппарат. Это действительно противоречит законам физики. Я думаю, что никто не сможет превзойти полет, который демонстрирует Су-57», — рассказал Менон в беседе с ТАСС после того, как завершился демонстрационный полет на авиасалоне Aero India Су-57. Летчика из Индии впечатлила маневренность новейшего Су-57, в частности — высокая скорость выполнения маневров. На авиационно-космической выставке Aero India-2025 прошел демонстрационный полет российского истребителя пятого поколения Су-57. Пилотом был Герой РФ Сергей Богдан. Полет длился 15 минут.