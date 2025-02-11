Baza: бурятский подросток планировал нападение на школу

У школьника в Бурятии обнаружили план нападения на школу, в котором были отмечены точки взрыва и поджога. 15-летнего мальчика задержали, сообщили в telegram-каналах.
«Школьник из Бурятии задержан за разработку плана с нападением на школу. У него нашли схему учебного заведения с отмеченными на ней „точками взрыва и поджога“, — написали в telegram-канале Baza. По их данным, также в плане значились схемы создания зажигательных смесей. Школьника задержали, ему задали вопросы. После этого мальчика отправили домой с обязательством о явке.
Отмечается, что на школьника вышли через страницы в соцсетях — он публиковал информацию о чужих убийствах, называя себя Анатолием Смирновым. Это же имя использовал подросток Владислав Росляков, который открыл огонь в Керченской школе в 2018 году.
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