В Приднестровье стал поступать газ благодаря помощи РФ

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В Приднестровье начались поставки газа
В Приднестровье начались поставки газа Фото:
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Газовый кризис в Европе

В Приднестровье начал поступать газ, закупленный при поддержке России. Об этом сообщил глава региона Вадим Красносельский. 

«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи», — поделился Красносельский. Пост опубликован в его telegram-канале. 

Он также поблагодарил каждого жителя региона и выразил признательность должностным лицам России. По его словам, начавшиеся поставки стали результатом скрупулезной работы Министерства энергетики Российской Федерации.

В январе 2025 года подача газа в Приднестровье была остановлена после того, как Украина решила не продлевать с Россией договор о транзите ресурса. Молдавия начала импортировать энергоресурсы из европейских стран, что привело к существенному повышению тарифов в регионе. В результате жители Приднестровья оказались в полной газовой изоляции.

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В Приднестровье начал поступать газ, закупленный при поддержке России. Об этом сообщил глава региона Вадим Красносельский.  «Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи», — поделился Красносельский. Пост опубликован в его telegram-канале.  Он также поблагодарил каждого жителя региона и выразил признательность должностным лицам России. По его словам, начавшиеся поставки стали результатом скрупулезной работы Министерства энергетики Российской Федерации. В январе 2025 года подача газа в Приднестровье была остановлена после того, как Украина решила не продлевать с Россией договор о транзите ресурса. Молдавия начала импортировать энергоресурсы из европейских стран, что привело к существенному повышению тарифов в регионе. В результате жители Приднестровья оказались в полной газовой изоляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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