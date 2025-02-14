В Приднестровье стал поступать газ благодаря помощи РФ

В Приднестровье начал поступать газ, закупленный при поддержке России. Об этом сообщил глава региона Вадим Красносельский.
«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи», — поделился Красносельский. Пост опубликован в его telegram-канале.
Он также поблагодарил каждого жителя региона и выразил признательность должностным лицам России. По его словам, начавшиеся поставки стали результатом скрупулезной работы Министерства энергетики Российской Федерации.
В январе 2025 года подача газа в Приднестровье была остановлена после того, как Украина решила не продлевать с Россией договор о транзите ресурса. Молдавия начала импортировать энергоресурсы из европейских стран, что привело к существенному повышению тарифов в регионе. В результате жители Приднестровья оказались в полной газовой изоляции.
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