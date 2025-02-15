Стало известно, о чем говорили Лавров и Рубио

По инициативе американской стороны 15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
«Главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении. Стороны выразили взаимную готовность к сотрудничеству по ряду важных международных вопросов, включая разрешение конфликта в Украине, обстановку в Палестине, а также другие проблемы Ближнего Востока и других регионов.
Кроме того, политики обговорили смягчение условий функционирования дипломатических миссий в России и США. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США. Также стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
По информации, предоставленной американским издательством Bloomberg, встреча лидеров России и Соединенных Штатов предположительно состоится в Саудовской Аравии в конце февраля текущего года. Ожидается, что президенты двух стран проведут предварительные обсуждения в конце февраля с целью уточнения деталей предстоящей встречи.
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