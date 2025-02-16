Украинские горнодобытчики высмеяли планы Трампа по полезным ископаемым

Украинские горнодобытчики скептично относятся к планам президента США Дональда Трампа по использованию украинских полезных ископаемых в обмен на гарантии безопасности. Об этом рассказали сами предприниматели.
«Украинские бизнесмены, знающие горнодобывающую промышленность, также в частном порядке выразили скептицизм относительно жизнеспособности сделки», — говорится в материале The Associated Press. Предприниматели указывают на высокие риски этой сделки и неподходящую инвестиционную атмосферу, которая сложилась на Украине из-за жесткой политики правительства.
Один из предпринимателей выразил сомнение по поводу сделки «оружие в обмен на полезные ископаемые», назвав это «пустой болтовней» и подчеркнув, что добыча минералов требует огромных капиталовложений. Директор Национальной ассоциации добывающих отраслей Украины Ксения Орынчак добавила, что украинцы уже высказывали недовольство, считая, что ресурсы страны распределяются неправомерно. Рабочий шахты Велта также отметил, что приглашать иностранца занимать «свою землю», подобно тому, как это предполагается в сделке, нецелесообразно.
Трамп оценил новый план поддержки Украины в 500 миллионов долларов, предполагающий предоставление ей гарантий безопасности в обмен на доступ к редкоземельным минералам и природному газу. В случае реализации сделки США готовы ввести войска на Украину для охраны ресурсов после достижения перемирия с Россией. Это соглашение могло бы помочь Вашингтону компенсировать миллиарды долларов, потраченных на поставки оружия Киеву, передает RT.
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