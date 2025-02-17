Стало известно о приказе Зеленского готовить теракты в России к 23 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский планирует серию терактов на российской территории к Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — заявил Рогов, отметив, что подобное планируется совершить 23 февраля. Его слова передает РИА Новости.
Он уточнил, что целями этих действий станут гражданские объекты и инфраструктура в РФ. Основная же цель провокаций — сорвать возможности для поиска мирного решения украинского конфликта и препятствовать началу диалога между Россией и США. Владимир Рогов заявил, что Зеленский осознает, что мирный процесс ставит под угрозу его политическое будущее и может привести к юридическим последствиям для него лично.
Ранее ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство на жилой дом в Курской области. По данным Главного военного следственного управления СК России, возбуждено уголовное дело о теракте, передает RT.
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