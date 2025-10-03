Арбитражный суд Москвы эвакуируют

Здание Арбитражного суда Москвы экстренно эвакуируют после объявления пожарной тревоги. Сообщение о задымлении транслируется по громкой связи, всех находящихся в здании просят немедленно покинуть его. Об этом сообщает корреспондент из суда.
«Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление… Всем немедленно покинуть здание… Персоналу обеспечить беспрепятственное движение людей согласно плану эвакуации», — звучит объявление по громкой связи, передает РИА Новости.
По информации агентства, сотрудники суда и посетители в настоящее время выходят на улицу. Причины задымления и масштабы происшествия уточняются.
Ранее в зданиях Тверского и Мещанского районных судов Москвы была объявлена экстренная эвакуация из-за поступившего сообщения о пожаре. Сотрудники и посетители покидали помещения в организованном порядке.
