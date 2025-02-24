Эндокринолог рассказала, как снизить калорийность блинов

Эндокринолог Михалева: калорийность блинов можно снизить, если их запекать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сделать блины более полезными можно заменив ингредиенты и способ приготовления блюда
Сделать блины более полезными можно заменив ингредиенты и способ приготовления блюда Фото:

Калорийность блинов, которые часто оказываются в рационе россиян на Масленицу, можно снизить, если их запекать, а не жарить. Об этом рассказала эндокринолог Оксана Михалева.

«Большую роль играет способ приготовления блинов. Наиболее полезным вариантом будет печь блины, а не жарить. Как правило, лучше всего это делать на сливочном масле, а не на растительном, так как оно сильно впитывается в тесто. И важно добавлять сливочное в небольшом количестве, лучше всего — наколоть его на вилку и просто смазать сковороду», — подчеркнула специалист. Ее слова передает Life.ru

Также для снижения калорийности можно заменить пшеничную муку на овсяную, гречневую или кукурузную. Так в блюде будет содержаться большее количество витаминов и клетчатки.

Ранее URA.RU сообщало 15 лучших рецептов блинов на кефире. Среди них как варианты в классическом исполнении, так и шоколадные или с необычными начинками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Калорийность блинов, которые часто оказываются в рационе россиян на Масленицу, можно снизить, если их запекать, а не жарить. Об этом рассказала эндокринолог Оксана Михалева. «Большую роль играет способ приготовления блинов. Наиболее полезным вариантом будет печь блины, а не жарить. Как правило, лучше всего это делать на сливочном масле, а не на растительном, так как оно сильно впитывается в тесто. И важно добавлять сливочное в небольшом количестве, лучше всего — наколоть его на вилку и просто смазать сковороду», — подчеркнула специалист. Ее слова передает Life.ru.  Также для снижения калорийности можно заменить пшеничную муку на овсяную, гречневую или кукурузную. Так в блюде будет содержаться большее количество витаминов и клетчатки. Ранее URA.RU сообщало 15 лучших рецептов блинов на кефире. Среди них как варианты в классическом исполнении, так и шоколадные или с необычными начинками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...