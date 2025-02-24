Эндокринолог рассказала, как снизить калорийность блинов

Калорийность блинов, которые часто оказываются в рационе россиян на Масленицу, можно снизить, если их запекать, а не жарить. Об этом рассказала эндокринолог Оксана Михалева.
«Большую роль играет способ приготовления блинов. Наиболее полезным вариантом будет печь блины, а не жарить. Как правило, лучше всего это делать на сливочном масле, а не на растительном, так как оно сильно впитывается в тесто. И важно добавлять сливочное в небольшом количестве, лучше всего — наколоть его на вилку и просто смазать сковороду», — подчеркнула специалист. Ее слова передает Life.ru.
Также для снижения калорийности можно заменить пшеничную муку на овсяную, гречневую или кукурузную. Так в блюде будет содержаться большее количество витаминов и клетчатки.
Ранее URA.RU сообщало 15 лучших рецептов блинов на кефире. Среди них как варианты в классическом исполнении, так и шоколадные или с необычными начинками.
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