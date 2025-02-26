В Ломоносове полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины-инвалида. Видео

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Сразу же после обнаружения тела была установлена личность предполагаемого убийцы
Сразу же после обнаружения тела была установлена личность предполагаемого убийцы Фото:

В квартире на 2-й Комсомольской улице 24 февраля было найдено тело 43-летней женщины-инвалида. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья, на теле также обнаружены следы телесных повреждений. Подозреваемый был задержан в Ломоносовском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«26 февраля Андрея Усачева задержали у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция оперативно приступила к расследованию дела. Сразу же после обнаружения тела была установлена личность предполагаемого убийцы. Им оказался 26-летний Андрей Усачев, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, включая кражу оружия, разбой и даже убийство.

У подозреваемого нашли куртку убитой женщины и некоторые ее ювелирные украшения. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершенному преступлению. На данный момент следствие продолжается.

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В квартире на 2-й Комсомольской улице 24 февраля было найдено тело 43-летней женщины-инвалида. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья, на теле также обнаружены следы телесных повреждений. Подозреваемый был задержан в Ломоносовском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «26 февраля Андрея Усачева задержали у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция оперативно приступила к расследованию дела. Сразу же после обнаружения тела была установлена личность предполагаемого убийцы. Им оказался 26-летний Андрей Усачев, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, включая кражу оружия, разбой и даже убийство. У подозреваемого нашли куртку убитой женщины и некоторые ее ювелирные украшения. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершенному преступлению. На данный момент следствие продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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