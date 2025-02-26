В квартире на 2-й Комсомольской улице 24 февраля было найдено тело 43-летней женщины-инвалида. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья, на теле также обнаружены следы телесных повреждений. Подозреваемый был задержан в Ломоносовском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«26 февраля Андрея Усачева задержали у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Полиция оперативно приступила к расследованию дела. Сразу же после обнаружения тела была установлена личность предполагаемого убийцы. Им оказался 26-летний Андрей Усачев, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, включая кражу оружия, разбой и даже убийство.
У подозреваемого нашли куртку убитой женщины и некоторые ее ювелирные украшения. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершенному преступлению. На данный момент следствие продолжается.
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