Матвиенко поблагодарила Эрдогана за позицию по Украине

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила турецкого президента Реджепа Эрдогана за его усилия для урегулирования конфликта на Украине. При этом Матвиенко подчеркнула, что Турция действительно готова предоставить площадку для переговоров.
«Турция действительно предпринимает усилия — и я поблагодарила за это президента — по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время», — сообщила Валентина Матвиенко, ее слова опубликовали в официальном telegram-канале Совфеда РФ.
При этом Турция готова оказывать любое содействие для разрешения украинского конфликта. Матвиенко также отметила, что донесла до турецкой стороны позицию России касательного переговоров: без устранения причин этого конфликта невозможно говорить о его разрешении.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры российских и американских дипломатов. Они обсуждали проблемы работы дипмиссий двух стран.
Эрдоган также выражал готовность поддержать переговоры по миру на Украине. По его словам, конфликт должен быть решен немедленно.
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