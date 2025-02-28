Bloomberg: заводы в Германии ждут возобновления поставок российского газа

Часть немецких заводов готовится к тому, что российский газ вновь начнет поступать в Европу благодаря налаживанию российско-американских отношений. Об этом сообщают американские СМИ.
«Некоторые немецкие предприятия на востоке страны уже готовятся к тому времени, когда российский газ вернётся в Европу благодаря усилиям президента США Дональда Трампа», — пишет американское издание Bloomberg. Отмечается, что Германия больше всех европейских стран пострадала от попыток Евросоюза отказаться от российского газа, поскольку немецкая промышленность держалась только на дешевых поставках из России.
Единственный способ возродить производство в ФРГ — восстановить эти поставки, отмечает издание со ссылкой на главу одной из крупнейших химических промышленных компаний страны Кристиана Гюнтера. При этом он отметил, что предприятия должны получать более дешевый газ для продолжения военной помощи Украине.
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