Появилась первая реакция Блиновской на приговор суда. Видео

Life показал кадры оглашения приговора Блиновской
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елена Блиновская на момент оглашения приговора смотрела в одну точку
Елена Блиновская на момент оглашения приговора смотрела в одну точку Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

В интернете появилось видео с реакцией блогера Елены Блиновской в суде на озвучивание приговора. Ее приговорили к пяти годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. 

На кадрах видно, что в тот момент, когда судья озвучивала приговор, Блиновская смотрела в одну точку и часто моргала, предположительно, сдерживая слезы. Соответствующее видео опубликовали журналисты Life.ru. 

Судебное заседание по делу Блиновской прошло 3 марта. Изначально прокурор запрашивал для нее шесть лет колонии, однако по итогу девушку приговорили к пяти годам, передает РАПСИ. Кроме того, Блиновская обязана уплатить штраф в размере миллиона рублей. Ей также запрещено заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года. Девушку изначально обвиняли в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Ее задержали в 2023 году при попытке покинуть страну. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете появилось видео с реакцией блогера Елены Блиновской в суде на озвучивание приговора. Ее приговорили к пяти годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов.  На кадрах видно, что в тот момент, когда судья озвучивала приговор, Блиновская смотрела в одну точку и часто моргала, предположительно, сдерживая слезы. Соответствующее видео опубликовали журналисты Life.ru.  Судебное заседание по делу Блиновской прошло 3 марта. Изначально прокурор запрашивал для нее шесть лет колонии, однако по итогу девушку приговорили к пяти годам, передает РАПСИ. Кроме того, Блиновская обязана уплатить штраф в размере миллиона рублей. Ей также запрещено заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года. Девушку изначально обвиняли в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Ее задержали в 2023 году при попытке покинуть страну. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...