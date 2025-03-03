В интернете появилось видео с реакцией блогера Елены Блиновской в суде на озвучивание приговора. Ее приговорили к пяти годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов.
На кадрах видно, что в тот момент, когда судья озвучивала приговор, Блиновская смотрела в одну точку и часто моргала, предположительно, сдерживая слезы. Соответствующее видео опубликовали журналисты Life.ru.
Судебное заседание по делу Блиновской прошло 3 марта. Изначально прокурор запрашивал для нее шесть лет колонии, однако по итогу девушку приговорили к пяти годам, передает РАПСИ. Кроме того, Блиновская обязана уплатить штраф в размере миллиона рублей. Ей также запрещено заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года. Девушку изначально обвиняли в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Ее задержали в 2023 году при попытке покинуть страну.
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