Дюжина бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области

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В плен ВС РФ попали 12 военнослужащих ВСУ
В плен ВС РФ попали 12 военнослужащих ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

За сутки 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области, потери Киева составили более 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны. 

«12 военнослужащих ВСУ сдались в плен за сутки в Курской области», — сообщили во время брифинга. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили более 160 человек. Также были уничтожены два БТР. 

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За сутки 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области, потери Киева составили более 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны.  «12 военнослужащих ВСУ сдались в плен за сутки в Курской области», — сообщили во время брифинга. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили более 160 человек. Также были уничтожены два БТР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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