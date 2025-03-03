Дюжина бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области

В плен ВС РФ попали 12 военнослужащих ВСУ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
За сутки 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области, потери Киева составили более 160 человек. Об этом сообщили в Минобороны.
«12 военнослужащих ВСУ сдались в плен за сутки в Курской области», — сообщили во время брифинга. По данным ведомства, потери Украины на данном направлении составили более 160 человек. Также были уничтожены два БТР.
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