Центр «Э» привез москвича в Петербург за пацифистскую надпись

Мужчину из Москвы привезли в Петербург за пацифистскую надпись на заборе недалеко от «Газпром Арены». Об этом сообщает «Фонтанка».
«Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела о вандализме после того, как оставил надпись на заборе недалеко от „Газпром Арены“», — пишет «Фонтанка». Инцидент произошел ночью 24 февраля.
Оперативники Центра «Э», занимающегося борьбой с экстремизмом, быстро установили личность подозреваемого. 38-летний житель Москвы, проживающий практически напротив Останкинской телебашни, был задержан после обыска, в ходе которого у него были изъяты четыре мобильных телефона, баллончики с краской и акриловый маркер серого цвета, спрятанный в полиэтиленовом пакете. После задержания мужчину доставили в Петербург для дальнейших процессуальных действий.
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