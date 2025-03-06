06 марта 2025

Центр «Э» привез москвича в Петербург за пацифистскую надпись

Москвич задержан за лозунги на заборах в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе обыска изъяты четыре мобильных телефона, баллончики с краской и акриловый маркер
В ходе обыска изъяты четыре мобильных телефона, баллончики с краской и акриловый маркер Фото:

Мужчину из Москвы привезли в Петербург за пацифистскую надпись на заборе недалеко от «Газпром Арены». Об этом сообщает «Фонтанка». 

«Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела о вандализме после того, как оставил надпись на заборе недалеко от „Газпром Арены“», — пишет «Фонтанка». Инцидент произошел ночью 24 февраля.

Оперативники Центра «Э», занимающегося борьбой с экстремизмом, быстро установили личность подозреваемого. 38-летний житель Москвы, проживающий практически напротив Останкинской телебашни, был задержан после обыска, в ходе которого у него были изъяты четыре мобильных телефона, баллончики с краской и акриловый маркер серого цвета, спрятанный в полиэтиленовом пакете. После задержания мужчину доставили в Петербург для дальнейших процессуальных действий.

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Мужчину из Москвы привезли в Петербург за пацифистскую надпись на заборе недалеко от «Газпром Арены». Об этом сообщает «Фонтанка».  «Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела о вандализме после того, как оставил надпись на заборе недалеко от „Газпром Арены“», — пишет «Фонтанка». Инцидент произошел ночью 24 февраля. Оперативники Центра «Э», занимающегося борьбой с экстремизмом, быстро установили личность подозреваемого. 38-летний житель Москвы, проживающий практически напротив Останкинской телебашни, был задержан после обыска, в ходе которого у него были изъяты четыре мобильных телефона, баллончики с краской и акриловый маркер серого цвета, спрятанный в полиэтиленовом пакете. После задержания мужчину доставили в Петербург для дальнейших процессуальных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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