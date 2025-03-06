Компания, пытавшая студенток в Каменске-Уральском, ранее похищала человека

07 марта 2025 в 14:53 Размер текста - 17 +

Виктор Кухтин до истории со студентками участвовал в похищении другого человека Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Пятеро жителей Каменска-Уральского, обвиненные в похищении и сексуальных понуждениях студенток, полтора года назад уже увозили в багажнике местного жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД. «Следствием выявлен очередной преступный эпизод и новый фигурант. Так, в ночь на 1 августа 2023 года молодой человек совместно с иными лицами принял участие в похищении 20-летнего жителя Каменска-Уральского. Сообщники применили к потерпевшему физическое насилие, поместили в багажник легкового автомобиля и увезли в неизвестном для похищенного направлении. В дальнейшем к потерпевшему вновь было применено физическое насилие и высказаны требования имущественного характера, после чего сообщники отпустили похищенного», — объяснили в СКР. Под новым фигурантом имеется в виду Виктор Кухтин, арестованный на днях. Парень, ставший жертвой полтора года назад, ранее не обращался в полицию. Но, узнав о скандале со студентками на автомойке, сам пришел в отделение и рассказал о случившемся. «Сотрудники уголовного розыска полиции принимают меры к установлению очевидцев совершения вновь выявленного преступления. Фигуранты продолжают проверяться на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений», — отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. История с автомойкой произошла в начале января, но известно о ней стало месяц спустя. Группа парней во главе с Давидом Анашкиным вывезли четверых студенток на мойку. Причиной стала ссора одной из студенток с Анашкиным. Там жертв обливали водой, пеной, избивали и сыпали угрозами с сексуальной подоплекой. Кадры издевательств попали в СМИ. Подробнее об истории, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятеро жителей Каменска-Уральского, обвиненные в похищении и сексуальных понуждениях студенток, полтора года назад уже увозили в багажнике местного жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД. «Следствием выявлен очередной преступный эпизод и новый фигурант. Так, в ночь на 1 августа 2023 года молодой человек совместно с иными лицами принял участие в похищении 20-летнего жителя Каменска-Уральского. Сообщники применили к потерпевшему физическое насилие, поместили в багажник легкового автомобиля и увезли в неизвестном для похищенного направлении. В дальнейшем к потерпевшему вновь было применено физическое насилие и высказаны требования имущественного характера, после чего сообщники отпустили похищенного», — объяснили в СКР. Под новым фигурантом имеется в виду Виктор Кухтин, арестованный на днях. Парень, ставший жертвой полтора года назад, ранее не обращался в полицию. Но, узнав о скандале со студентками на автомойке, сам пришел в отделение и рассказал о случившемся. «Сотрудники уголовного розыска полиции принимают меры к установлению очевидцев совершения вновь выявленного преступления. Фигуранты продолжают проверяться на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений», — отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. История с автомойкой произошла в начале января, но известно о ней стало месяц спустя. Группа парней во главе с Давидом Анашкиным вывезли четверых студенток на мойку. Причиной стала ссора одной из студенток с Анашкиным. Там жертв обливали водой, пеной, избивали и сыпали угрозами с сексуальной подоплекой. Кадры издевательств попали в СМИ. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.