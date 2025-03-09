ВСУ применили в Курской области немецкие мины

Дандыкин: ВСУ использовали в Курской области немецкие пластмассовые мины
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ВСУ заминировали Курскую область немецкими минами и лепестками
ВСУ заминировали Курскую область немецкими минами и лепестками Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ использовали в Курской области немецкие пластмассовые мины. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Они все заминировали „лепестками“, а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока еще работают», — заявил Дандыкин в интервью News.ru. Эксперт подчеркнул, что в данный момент в регионе ведутся «жестокие бои».

Дандыкин выразил мнение о возможных логистических проблемах ВСУ из-за весенней распутицы, что может затруднить использование тяжелой техники со стороны НАТО. Кроме того он подчеркнул, что украинские военные испытывают нехватку боеприпасов.

ВС РФ ведут активные боевые действия по освобождению курского направления от ВСУ. По данным Corriere della Sera, войска противника потеряли уже две трети занятой под Курском территории.

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ВСУ использовали в Курской области немецкие пластмассовые мины. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. «Они все заминировали „лепестками“, а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока еще работают», — заявил Дандыкин в интервью News.ru. Эксперт подчеркнул, что в данный момент в регионе ведутся «жестокие бои». Дандыкин выразил мнение о возможных логистических проблемах ВСУ из-за весенней распутицы, что может затруднить использование тяжелой техники со стороны НАТО. Кроме того он подчеркнул, что украинские военные испытывают нехватку боеприпасов. ВС РФ ведут активные боевые действия по освобождению курского направления от ВСУ. По данным Corriere della Sera, войска противника потеряли уже две трети занятой под Курском территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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