ВСУ использовали в Курской области немецкие пластмассовые мины. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Они все заминировали „лепестками“, а также коварными немецкими минами из пластмассы, их дроны пока еще работают», — заявил Дандыкин в интервью News.ru. Эксперт подчеркнул, что в данный момент в регионе ведутся «жестокие бои».
Дандыкин выразил мнение о возможных логистических проблемах ВСУ из-за весенней распутицы, что может затруднить использование тяжелой техники со стороны НАТО. Кроме того он подчеркнул, что украинские военные испытывают нехватку боеприпасов.
ВС РФ ведут активные боевые действия по освобождению курского направления от ВСУ. По данным Corriere della Sera, войска противника потеряли уже две трети занятой под Курском территории.
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