Володин жестко прошелся по Франции из-за российских активов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал Францию за решение передать Украине средства от замороженных российских активов. Он заявил, что эти действия противоречат принципам международного права. По его словам, истерия европейских политиков окончательно взяла вверх над разумом.
«Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом», — подчеркнул Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте думы.
Он также напомнил, что рано или поздно страны Европы будут вынуждены отвечать за свои действия. Володин напомнил, что присвоение российских активов — это настоящее преступление и европейским странам придется потом возвращать украденное. Он также привел аналогию с Великой Отечественной войной, когда Франция финансировала нацизм. По словам председателя Госдумы, спустя 80 лет это вновь продолжается.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна выделит Украине вооружение и боеприпасы еще на 195 миллиона евро за счет доходов от российских активов. До этого Париж признавал, что не может изъять замороженные активы России.
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