Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк ушел с поста по собственному желанию

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Место Гаврилюка (на фото) может занять Николай Шевцов
Место Гаврилюка (на фото) может занять Николай Шевцов Фото:

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Страна.ua». Информацию о своем уходе подтвердил сам Гаврилюк. 

Гаврилюк занимал пост первого замглавы Минобороны с мая 2024 года, до этого — с октября 2023 года — был заместителем министра обороны. В министерстве он отвечал за оборонные закупки и был членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что министр обороны Украины Рустем Умеров собирается уволить Гаврилюка из-за его попыток разобраться в коррупционных схемах после отстранения главы АОЗ Марины Безруковой. По информации депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), новым замминистра обороны может стать генерал-лейтенант Николай Шевцов.

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Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Страна.ua». Информацию о своем уходе подтвердил сам Гаврилюк.  Гаврилюк занимал пост первого замглавы Минобороны с мая 2024 года, до этого — с октября 2023 года — был заместителем министра обороны. В министерстве он отвечал за оборонные закупки и был членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что министр обороны Украины Рустем Умеров собирается уволить Гаврилюка из-за его попыток разобраться в коррупционных схемах после отстранения главы АОЗ Марины Безруковой. По информации депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), новым замминистра обороны может стать генерал-лейтенант Николай Шевцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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