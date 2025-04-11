Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк ушел с поста по собственному желанию

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Страна.ua». Информацию о своем уходе подтвердил сам Гаврилюк.
Гаврилюк занимал пост первого замглавы Минобороны с мая 2024 года, до этого — с октября 2023 года — был заместителем министра обороны. В министерстве он отвечал за оборонные закупки и был членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ).
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что министр обороны Украины Рустем Умеров собирается уволить Гаврилюка из-за его попыток разобраться в коррупционных схемах после отстранения главы АОЗ Марины Безруковой. По информации депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), новым замминистра обороны может стать генерал-лейтенант Николай Шевцов.
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