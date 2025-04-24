Посол назвал города, из которых запустят авиасообщение в Абхазию

Квициниа: авиасообщение с Сухумом могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири
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В перспективе в Абхазию могут запустить рейсы из уральских регионов
В перспективе в Абхазию могут запустить рейсы из уральских регионов Фото:

Авиасообщение с Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, регионов Урала, Сибири, Поволжья и юга страны. Об этом сообщил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.

«В перспективе прямые рейсы свяжут Сухум не только с Москвой, но и с другими крупными городами — Санкт-Петербургом, уральскими и сибирскими центрами, Поволжьем и югом России», — заявил Квициниа. Его слова приводит РИА Новости.

Он также уточнил, что авиакомпания «НордСтар» уже получила разрешение на выполнение до трех рейсов в неделю из Красноярска в Сухум. По словам Квициниа, Минтранс РФ планирует наращивать число рейсов и привлекать новых перевозчиков для полетов в Абхазию. Посол подчеркнул, что запуск авиасообщения между Россией и Абхазией запланирован на 1 мая.

Министерство транспорта России 15 апреля объявило о начале продаж билетов на авиарейсы в Абхазию. Первый рейс по маршруту Москва («Внуково») — Сухум авиакомпании «ЮВТ АЭРО» запланирован на 3 мая. С 6 мая также начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. Возобновление регулярного воздушного сообщения происходит после более чем 30-летнего перерыва. В феврале прошлого года состоялся первый тестовый полет в аэропорт Сухума.

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Авиасообщение с Сухумом в перспективе могут запустить из Санкт-Петербурга, регионов Урала, Сибири, Поволжья и юга страны. Об этом сообщил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. «В перспективе прямые рейсы свяжут Сухум не только с Москвой, но и с другими крупными городами — Санкт-Петербургом, уральскими и сибирскими центрами, Поволжьем и югом России», — заявил Квициниа. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что авиакомпания «НордСтар» уже получила разрешение на выполнение до трех рейсов в неделю из Красноярска в Сухум. По словам Квициниа, Минтранс РФ планирует наращивать число рейсов и привлекать новых перевозчиков для полетов в Абхазию. Посол подчеркнул, что запуск авиасообщения между Россией и Абхазией запланирован на 1 мая. Министерство транспорта России 15 апреля объявило о начале продаж билетов на авиарейсы в Абхазию. Первый рейс по маршруту Москва («Внуково») — Сухум авиакомпании «ЮВТ АЭРО» запланирован на 3 мая. С 6 мая также начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. Возобновление регулярного воздушного сообщения происходит после более чем 30-летнего перерыва. В феврале прошлого года состоялся первый тестовый полет в аэропорт Сухума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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